Sanremo (Imperia) – Si trova in gravi condizioni all’ospedale l’uomo di circa 50 anni che nella serata di ieri è precipitato in un canale in via Padre Semeria, mentre stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter. Stando a quanto ricostruito, il motociclista avrebbe autonomamente perso il controllo del mezzo su cui viaggiava.

Sul posto sono giunte le volanti della polizia, dei vigili e dei pompieri, i quali hanno effettuato tutte le operazioni necessarie per recuperarlo.

I sanitari del 118 lo hanno successivamente trasportato all’ospedale in codice rosso, quello di alta gravità.