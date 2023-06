Savona – Lunghe code si sono formate questa mattina lungo le autostrade liguri, in particolare in A10, in direzione ponente, dove un’automobile e un camion si sono scontrati.

Il fatto è successo nel tratto di strada compreso tra il casello di Albissola Marina e quello di Savona e ha causato diversi disagi alla circolazione, con circa 3 chilometri di code che si sono formati tra Celle Ligure e la stessa Savona. Fortunatamente non si registrano persone ferite in maniera grave.

Altre code, inoltre, sono presenti in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, e in A12 tra Rapallo e Chiavari, in direzione est. Entrambe sono causate dai lavori sulle rispettive tratte.