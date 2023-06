Genova – Torna l’estate e tornano i cinghiali, anche in pieno giorno, sulle spiagge. Questa volta gli ungulati sono stati segnalati a Vernazzola dove una famigliola si è avventurata sulla scogliera del depuratore mettendo in allarme i bagnanti, tra il curioso e il preoccupato.

A segnalare l’episodio – rinovando l’invito a scegliere una soluzione incruenta per risolvere l’emergenza cinghiali, la consigliera del Municipio Levante Serena Finocchio.

Una mamma con i suoi numerosi cuccioli è andata alla ricerca di cibo e qualcuno ha anche temuto che volessero lanciarsi in mare dagli scogli come fanno i tanti bambini che frequentano la spiaggia.

“Oggi i cinghiali – spiega Serena Finocchio – circa una decina, si sono spinti sulla scogliera di Vernazzola. La spiaggia pubblica è un diritto che la Regione Liguria deve garantire offendo un posto pulito e sicuro ai propri cittadini. Le segnalazioni aumentano sempre di più e anche gli attacchi di questi animali sono in continuo aumento”.