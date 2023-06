Ancora passeggiate di cinghiali per le vie della città ed ancora interventi della polizia locale per garantire la sicurezza di automobilisti e motociclisti.

Ieri notte i cinghiali hanno passeggiato in via San Fruttuoso, nell’omonimo quartiere, e in via Pisa, nel quartiere di Albaro.

Anche in questo caso è scattata l’emergenza cinghiali che prevede la segnalazione della presenza di ungulati per strada con invio di messaggi di allerta e l’invio di pattuglie della polizia locale a sorvegliare la situazione per prevenire problemi per incidenti stradali o per la sicurezza dei Cittadini.

Ieri pomeriggio i cinghiali hanno scelto la scogliera del depuratore di Sturla per un “pomeriggio al mare” tra i bagnanti.