Una debole depressione in quota è in movimento da ovest e arriverà a lambire il Nord Italia nella giornata di venerdì. Porta instabilità pomeridiana con la possibilità di nuovi isolati piovaschi nelle zone interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 22 giugno 2023

Al mattino nubi alte e stratificate copriranno il cielo della nostra regione, senza fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non cambierà più di tanto, fatto eccezione qualche piovasco non del tutto da escludere nelle aree interne del Savonese e dell’Imperiese.

Venti moderati/tesi dai quadranti orientali con le raffiche più forti sul ponente ligure

Mare mosso per onda da sud est

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Costa: min +21/24°C, max: +27/31 C

Interno: min: +11/18°C , max: +26/32°C