Savona – Stava annegando in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana ma è stato salvato dai volontari dell’Enpa che ora se ne prendono cura.

Il cucciolo è stato soprannominato Teodoro e manifesta un certo appetito come segnalano i volontari sulla pagina Facebook dell’associazione.

“🦊…allora arriva la colazione?..🦊Vi presentiamo Teodoro, così battezzato, il nostro piccolo volpino trovato in difficoltà in una vasca di raccolta acque dove stava annegando. Subito soccorso e portato dalla nostra veterinaria ora si merita di crescere tranquillo nella nursery del cras dove, insieme ad altre due volpi coetanee, farà un percorso di adattamento graduale all ambiente circostante in condizioni di sicurezza. Non sappiamo cosa sia successo alla mamma ma l importante che ora sia al sicuro. Le femmine accudiscono i loro piccoli in maniera eccelsa, il papà procura il cibo per la famiglia e lo svezzamento avviene intorno ai 60gg dopodiché il maschio lascia la tana alla ricerca di altre femmine. La natura… Forza Teo… Cresci forte e sano ♥️♥️”