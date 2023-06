Genova – Così come accaduto all’inizio della passata estate, la situazione intorno alla zona dei giardini di Quinto torna a farsi allarmante, sia per le autorità competenti che per i residenti.

Due violente risse, che hanno coinvolto un numero molto alto di giovanissimi, sono scoppiate nel pomeriggio e nella serata di mercoledì 21 giugno. Una persona sarebbe anche rimasta ferita.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al verificarsi di questi violenti fatti.