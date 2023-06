Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco liguri in Romagna.

Operatori GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei Comandi di Genova, La Spezia e Imperia, specializzati nell’impiego di mezzi per movimento terra, sono impegnati a Mercato Saraceno, provincia di Forlì Cesena, per la realizzazione di una strada provvisionale per consentire l’accesso ad un condominio di più abitazioni.

L’attività per il rientro rapido alle normali condizioni di vita.