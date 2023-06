Saranno nove giorni di grandi eventi per Genova, in festa per il Grand Finale di Ocean Race, la regata più sfidante del mondo in arrivo per la prima volta in Italia. Una città che sarà teatro di un fitto calendario dedicato ad appassionati di vela ma anche a giovani, famiglie e bambini che coinvolgerà tutto il territorio, da Piazza della Vittoria al Centro Storico, fino all’Ocean Live Park.

Un villaggio a ingresso gratuito, dalle 10 alle 22, ricco di attività ed esperienze tra vela, sport, arte e intrattenimento, sempre con uno sguardo verso la cultura del mare, aperto dal 24 giugno al 2 luglio 2023 nella rinnovata area del Waterfront di Levante, in Piazzale Kennedy 1.

L’Ocean Live Park metterà la vela al centro, con la regata delle Legends del 27 giugno: numerose le experience per vivere tutte le emozioni di questo sport sia a bordo dei simulatori sia con uscite in mare sulle barche a disposizione, a cura dell’area Federazione Italiana Vela al Jean Nouvel, Dalla Foil Academy alla ParaSailing Academy e il Comitato Primazona.

L’arrivo delle barche sarà previsto tra il 26 e il 27 giugno all’Ocean Live Park. La premiazione In Port Race e premiazione finale The Ocean Race sul palco centrale prevista per sabato 1 luglio.

Ospite speciale la Nave Scuola Palinuro, attraccata all’interno del Village, che sarà possibile visitare per ammirare una delle eccellenze della Marina Militare amata in tutto il mondo (Orari: 24, 28, 29 giugno: 13.30 – 19.00; 25 giugno: 13.30 – 17.00; 30 giugno 10.00 – 12.00 e 13.30 – 16.00)

Le aree di interesse e intrattenimento ospitate all’interno del villaggio di Ocean Race sono diversificate: sul Palco centrale avremo divertimento, musica, DJ set, spettacoli teatrali, show cooking, l’ultima tappa del Campionato Mondiale del Pesto, premiazioni, stand gastronomici e food truck con prodotti tipici e specialità del territorio. Il Padiglione Sostenibilità ospiterà eventi, attività e laboratori di avvicinamento al mare e le sue biodiversità, anche per bambini. Ogni sabato e domenica l’Annullo del francobollo dedicato al Grand Finale e sul palco Centrale, Davide Besana, velista, giornalista e fumettista, con la sua Drawing Class. (info e orari sul sito Oceanrace The Grand Finale).

E ancora, l’innovation Village al Padiglione Jean Nouvel. Un grande spazio per stupire e divertire con le soluzioni più innovative per la tutela del mare, oltre a laboratori, le esperienze immersive e i talk a ingresso libero all’interno dell’area della sostenibilità per scoprire come contribuire alla salvaguardia degli Oceani e del Pianeta.

L’Area Sport, per un assaggio di quello che sarà Genova nel 2024 quando diventerà Capitale Europea dello Sport. Tanti tornei e sport da vedere, ma anche da provare. Dedicata ai più giovani ma non solo l’area E-Sports Game Center al Padiglione Jean Nouvel. Tutti i giorni giochi elettronici tra i quali le postazioni di gioco di e-sailing, FIFA 2023 con 3 postazioni Play Station e Nintendo, un simulatore di guida, Oculus VR per provare attività esperienziali e di gaming.

Musica, arte, cultura ma anche tanto intrattenimento. Una Genova a “vele spiegate” accoglierà equipaggi, tecnici, sportivi e tantissimi visitatori da tutto il mondo con un calendario di appuntamenti davvero straordinario. Dai grandi concerti agli spettacoli in piazza, esclusivi appuntamenti culturali come la mostra “Cinque minuti con Van Gogh”, l’itinerario “Sulla rotta dei capolavori”, entrambi a Palazzo Ducale, alla mostra sugli ex voto legati al mare al Museo Diocesano.

Una speciale edizione dei Rolli Days: sabato 1 e domenica 2 luglio il pubblico di The Ocean Race potrà vivere l’esperienza di entrare nel cuore dei Palazzi dei Rolli Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006, in Strada Nuova e attorno a Piazza Banchi. Piazza Della Vittoria sarà il fulcro della festa all’insegna della musica, con quattro grandi concerti, tutti gratuiti, a cui si aggiunge il Tezenis Summer Festival.

Sabato 24 giugno 2023

OCEAN LIVE PARK

10.00 Taglio del nastro per apertura Ocean Live Park e Marching Band

11.00 Varo della prima barca interamente riciclabile Northen Light – Innovation Village

16.00 -17.00 Spettacolo Baistrocchi – Palco Centrale

17.00 – 18.30 Pianista Mauro Bertolino – Palco Centrale

19.00 – 22.00 BeatBox Battle European Contest – Palco Centrale. Concorrenti da tutto il mondo si sfideranno sul palco riproducendo con la voce i suoni della batteria. La sfida sarà intervallata dalle esibizioni dei dj di hip hop e rap.

Domenica 25 giugno 2023

OCEAN LIVE PARK

11.00 Show cooking a cura SALE&DEDE – Palco Centrale

16.30 Inaugurazione per l’apertura dell’Ocean Live Park con Fanfara della Marina Militare e alza bandiera con l’intervento delle autorità cittadine

18.00 Inaugurazione installazione artistica Marco Nereo Rotelli a cura dell’Istituto Idrografico Italiano

18.30 – 20.00 Esibizione di Tango dell’Accademia del Chiostro – Palco Centrale

21.00 – 23.00 Concerto Buio Pesto – Palco Centrale

Lunedì 26 giugno 2023

OCEAN LIVE PARK

10.00 – 11.00 Show cooking a cura di ZenAndCook – Palco Centrale

11.30 Musica con Talenti al quadrato (Philos Accademia pedagogica di Genova) – Musica jazz con i pianisti Enrico Grillo di Genova e Gabriele Naretto di Torino – Palco Centrale

12.00 Premiazione Regata dei Municipi 999 – Palco Centrale

19.00 – 22.00 Turla Boys Musica – Palco Centrale

PIAZZA DELLA VITTORIA

20.30: voce e musica di Radio Babboleo

21: gIANMARIA live con il “Mostro Tour 2023”

Ore 22: voce e musica di Radio Babboleo

Ore 22.30: Dardust live in “Duality Tour”

In chiusura: voce e musica di Radio Babboleo.

Serata Powered by Eni

Martedì 27 giugno 2023

OCEAN LIVE PARK

10.00 Show cooking – scuola di salagione delle acciughe – Palco Centrale

12.00 Parata degli equipaggi delle Legends per la regata che celebra i 50 anni di The Ocean Race. Non perdere la sfilata dei velisti che hanno scritto la storia del giro del mondo in equipaggio e le loro mitiche barche.

12.20 Cerimonia di uscita in mare delle Legends. Dock out.

15.30 Presentazione del Libro “100 giorni nel Tirreno” di Davide Besana – Palco Centrale

17.00 Band Zueno – Palco Centrale

17.00 Rientro in porto delle Legends. (Dock in)

18.00 Premiazione della regata delle Legends e Golf Yachting AIRC abbinata – Palco Centrale

19.00 Free Shots Band – Palco Centrale

PIAZZA DELLA VITTORIA

“Dagli anni ’70 ai giorni nostri”

20.00 warm up Robbi Rocca,

20.30 U Boot 70

Intermezzo cambio palco con dj Robbi Rocca

22.00 I Cugini di Campagna

A seguire: djset con dj From Mars e Merk & Kremont.

Serata Powered by Eni

Mercoledì 28 giugno 2023

10.00 Cerimonia di uscita barche VO65 e IMOCA per la regata Pro-Am

11.00 – 12.00 Show cooking a cura di ZenAndCook

12.15 Rientro in porto delle barche V065

12.45 Genova 2024, Capitale europea dello Sport, incontra il mondo sportivo genovese – Palco Centrale con l’Assessore Ferro, l’Assessore Bianchi e il presidente Coni Liguria Micillo, sul Palco Centrale

13.45 Annuario Ligure dello Sport 2023, tutti i numeri dello sport in Liguria, sul Palco Centrale

15.00 Cerimonia di uscita barche VO65 e IMOCA per la regata Pro-Am

16.00 Band Queen Quartet – Palco Centrale

17.00 Rientro in porto VO65 e IMOCA

17.00 Presentazione del libro “Un Oceano di sogni” a ricordo del navigatore oceanico Simone Bianchetti con Inbar Meytsar con Inbar Meytsar e con Sir Robin Knox-Johnston, primo velista a ad avere fatto il giro del mondo a vela non stop. A cura di Fabio Pozzo – Palco Centrale

18.00 “L’esperienza di Team Genova alla The Ocean Race” – Palco Centrale

19.00 Band Duo Violet – Palco Centrale

PIAZZA DELLA VITTORIA

20.30 I Love Italia night – Powered by Pulsee Luce e Gas

Sul palco saliranno prima i cinque giovani vincitori del contest Power2music. A seguire il concerto di Paola e Chiara, con tappa del loro tour “Paola&Chiara per sempre”.

Ad aprire e chiudere la serata dj Robbi Rocca

Giovedì 29 giugno 2023

10.00 Cerimonia di uscita barche VO65 e IMOCA per la regata Pro-Am

10.00 Show cooking a cura di ZENANDCOOK

12.15 Rientro in porto V065. (Dock in)

15.00 Partenza Regata Pro-Am V065 e IMOCA

16.00 – 17.30 Esibizione scherma, sul Palco Centrale

17.00 Rientro in porto VO65 e IMOCA. (Dock in)

18.00 Duo – musica dal vivo chitarra e voce

19.30 Aperitivo con Influencer e Dj set Radio 105 – Palco Centrale

Venerdì 30 giugno 2023

09.20 Cerimonia di uscita barche Legends Coastal Race Genova-Portofino-Santa Margherita Ligure

10.00 Spettacolo teatrale “Un mare senza plastica – L’eco musical” per i centri estivi e famiglie offerto da IREN in collaborazione con il Teatro dell’Ortica sul palco

12.00 – 13.00 Spettacolo Team Malizia – Palco Centrale

13.30-14.30 Evento “Genova ridà vita a Cristoforo Colombo attraverso l’intelligenza artificiale”, progetto di Susy De Martini e Francesco Rulli, con la preziosa consulenza storica della Professoressa Gabriella Airaldi, sul Palco Centrale. Alla presenza del sindaco Bucci

15.00 “Attenti a quei 3” – Intervista ai campioni della vela Alberto Riva, Ambrogio Beccaria, Andrea Fornaro; Modera Bacci del Buono – Palco Centrale

17.00 Spettacolo Polene “Gli Occhi del Mare” – Palco Centrale

19.00 Partenza Street Workout organizzato da Iren – Palco Centrale

19.00 “Vague, frammenti” coreografia: Piergiorgio Milano; performer: Lucia Brusadin, Andrea Cerrato, Piergiorgio Milano; Musica dal vivo: Attilio Bruzzone (port royal); Produzione: Marta Gallo, Gelsomina. Innovation Village, Padiglione blu Jean Nouvel

19.30 Esibizione “la mente di Tetsuya” evento cosplay – Palco Centrale

19.30 – 21:30 Esibizione Padel Top Player italiani Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi, Lorenzo Di Giovanni, Mauro Augustin Salandro, Area Sport Genova 2024

PIAZZA DELLA VITTORIA

20.00 Tezenis Summer Festival, la kermesse targata Radio105 che fa tappa a Genova con un parterre di grandi nomi della musica nazionale e non solo.

Sabato 1 luglio 2023

10.00 Lancio dei Paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano con il Tricolore e la Bandiera di The Ocean Race Genova The Grand Finale

10.15 Parata Teams V065 per la In Port Race. Assisti alla presentazione e alla sfilata a ritmo di musica degli equipaggi dei VO65 per la regata costiera delle barche di The Ocean Race e uscita barche VO65

10.45 Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito Italiano

11.00 – 17.00 Esibizione Padel Top Player italiani Daniele Cattaneo, Riccardo Sinicropi, Lorenzo Di Giovanni, Mauro Augustin Salandro, Area Sport Genova 2024

12.15 Parata team IMOCA per la In Port Race. Assisti alla presentazione e alla sfilata a ritmo di musica degli equipaggi della classe IMOCA per la regata costiera delle barche di The Ocean Race e uscita barche IMOCA

17.45 Premiazione In Port race e premiazione finale The Ocean Race sul palco

20.00 Aperitivo con DJ set Radio 105

Domenica 2 luglio 2023

10.00 “Corriamo per le donne, le bambine e i bambini” III edizione. Con partenza all’Ocean Live Park alle ore 10.30 e arrivo in Piazza Rossetti alle ore 12.30 passando da Boccadasse. Per iscriversi: eventi@pernonsubireviolenza.it

10.00 – 14.00 Hockey Ocean Gran Finale 2023 – Area Sport

11.00 Premiazione Gara di Pittura

12.00 Campionato Mondiale del Pesto Special Edition. I vincitori di Alicante, Cape Town, Itajaì, Newport, Aahrus e L’Aja si ritroveranno a Genova per disputare l’ultima, appassionante sfida a colpi di mortaio. Vieni a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione speciale del Campionato Mondiale del Pesto a tappe

14.00 – 17.00 Laboratorio “Un mare di relazioni” a cura di Coop Dafne

15.30 Coreografia step di Sabrina Scisci

16.30 – 18.00 Spettacolo teatrale “Un mare senza plastica – L’eco musical” per bambini e famiglie offerto da IREN in collaborazione con il Teatro dell’Ortica sul palco

18.00 Presentazione maglia del Genoa – Palco Centrale

18.30 – 19.30 Talk “Talk HELPCODE. Padiglione sostenibilità

19.00 Festa dei volontari con la presenza dell’Assessore Gambino a seguire Serata Rock con Dj Alfredo Biagini

IN CITTÁ

18.00 “Genova Dance Parade – Powered by Eni” parata dei carri dall’Ocean Live Park (piazzale Kennedy): 11 “discoteche itineranti” organizzate da Error 808, Mantra Club, Estoril Beach Club, Lyra, Non Benissimo, Wonderland, State of Sunset, Duplè, MRC, Caos by Diskotic, Palace Fest, che proporranno musica di ogni tipo, dalla tecno-underground, al reggaeton sul modello della “Street Parade” di Zurigo, la più grande “festa tecno” del mondo.