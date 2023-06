Imperia – Minacce a pubblico ufficiale. E’ l’accusa rivolta al sindaco Claudio Scajola dall’ex comandante della polizia locale Aldo Bergaminelli che avrebbe registrato una telefonata nella quale il primo cittadino gli chiedeva, con toni e parole oggetto di denuncia, di non controllare un sospetto abuso edilizio compiuto da un meccanico.

I fatti risalgono al novembre 2021 quando una storica officina meccanica di viale Matteotti deve trasferirsi per lavori urgenti alla rotatoria che sta sorgendo in loco e decide di acquistare un terreno a Caramagna ed inizia a trasferire l’officina e a costruire un manufatto che viene però denunciato perché probabilmente abusivo e non autorizzato.

A stabilirlo dovrebbe essere una verifica della polizia locale e qui “interviene” – secondo l’ipotesi di accusa – la telefonata dai toni molto accesi nella quale il sindaco chiede al comandante dei vigili di non controllare subito i lavori oggetto di segnalazione.

Una telefonata che Bergaminelli registra proprio per dimostrare i toni e le frasi usate dal primo cittadino.

Un conflitto insanabile tra sindaco e comandante dei vigili che finisce con un esposto alla Magistratura che in questi giorni, terminate le indagini preliminari, ha rinviato a giudizio Scajola che si difende dicendosi tranquillo perché non avrebbe usato alcuna minaccia pur ammettendo “toni concitati”.