Genova – Il lavori per la ristrutturazione della Marinella sono ormai agli sgoccioli e arriva la nuova previsione di apertura: entro la fine di luglio.

il celebre locale sulla passeggia a mare di Nervi sembra ormai quasi pronto e con la rimozione delle impalcature, avvenuta oggi, i lavori sembrano davvero alle battute finali.

Tra lo stupore dei passanti e dei tanti curiosi, le impalcature sono state rimosse e il bianco della struttura si riflette ora nell’azzurro del mare con un effetto davvero maestoso.

Rimossi i ponteggi è ora possibile ammirare la Marinella in tutto il suo splendore anche se i bene informati dicono che la “vista” più spettacolare si gode dall’interno, attraverso le nuove mega vetrate che ridonano luce alla vecchia “sala da ballo” del locale degli anni 30.

Dopo i mille contrattempi e gli annunci poi smentiti, i Nerviesi attendono l’apertura per poter dire: è fatta