Riomaggiore (La Spezia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del personal trainer di origini keniote morto in mare al largo di Riomaggiore, nelle Cinque Terre.

L’uomo, 40 anni, stava nuotando al largo con un altro giovane quando si è improvvisamente sentito male perdendo rapidamente i sensi.

L’uomo che era con lui ha cercato di tenerlo a galla e lo ha trascinato sino a riva ma le operazioni di soccorso non gli hanno salvato la vita ed il 40enne e morto sulla spiaggia.

Ora saranno gli accertamenti medico legali a chiarire cosa sia successo realmente.

Quello di Riomaggiore è il terzo caso in tre giorni di persone che muoiono mentre nuotano. Il giorno precedente era accaduto a un turista settantenne nelle acque di Noli e giovedì, ancora alle Cinque Terre, nel mare di Monterosso, era morto un turista milanese di 63 anni.