Moconesi (Genova) – E’ deceduto sul colpo il motociclista di circa 60 anni che oggi pomeriggio si è schiantato contro un pullman di linea Tpl mentre percorreva la strada provinciale Sp225.

Per cause ancora da chiarire la moto condotta dall’uomo ed il pullman si sono scontrati frontalmente e per il motociclista non c’è stato scampo.

L’uomo è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto rovinosamente a terra ed è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Gattorna ma per il motociclista non c’era già più nulla da fare.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto e le circostanze che hanno portato all’impatto frontale tra i due mezzi.