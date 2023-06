Genova – “Venite, abbiamo una vipera sul terrazzo di casa”. Ancora allarme serpenti nelle abitazioni nel capoluogo ligure dove, ieri sera, una chiamata è arrivata ai centralini del 112 che la hanno dirottata alle guardie eco-zoofile dell’Enpa che hanno inviato il loro agente più esperto: Gian Lorenzo Termanini cui è bastata un’occhiata per capire che il rettile non era una vipera bensì una innocua coronella che è stata catturata e liberata altrove.

Si moltiplicano le richieste di intervento per serpenti nelle abitazioni, nei giardini e sui terrazzi ma non è chiaro se sia aumentato il loro numero o, semplicemente, ci sia più “confidenza” con il servizio delle guardie eco-zoofile e quindi più chiamate rispetto ad un tempo.