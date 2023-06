Genova – Si è conclusa questa mattina, con la premiazione sul palco centrale dell’Ocean Live Park, nell’ambito del Lerning Program di The Ocean Race Genova The Grand Finale, la Regata 999, promossa con la collaborazione dell’assessorato a Servizi sociali, Famiglia e Disabilità.

A vincere la Regata 999 è stato il Municipio Centro Est. Sul podio, al secondo posto, il Municipio Centro Ovest e terzo classificato Valpolcevera. A seguire dal quarto al nono posto gli altri equipaggi, tutti omaggiati con la medaglia offerta da Assonautica Genova e con il gabbiano di The Ocean Race, e Lupo di Mare, simbolo di Genova The Grand Finale. A tutti i membri degli equipaggi è stata donata anche una “box” di prodotti dolciari e una maglietta.

A premiare gli equipaggi l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso e l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi.

«E’ stata una grande festa– ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso – nel giorno dell’arrivo della prima barca di Ocean Race abbiamo premiato anche i nove equipaggi della Regata 999; l’iniziativa, che ha unito inclusione e sport, è stata apprezzatissima da tutti e i ragazzi hanno espresso il loro gradimento, attraverso un questionario che sarà utilissimo per modulare anche in futuro i nostri interventi nell’ambito del sociale, e per continuare ad impegnarci per i ragazzi dei nove centri sociali».

«Una grande emozione poter premiare sul palco centrare dell’Ocean Live Park questi giovani, che si sono impegnati tantissimo nella Regata 999- ha detto l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi- Una manifestazione che, per il progetto che rappresenta, non è stata soltanto una bella pagina di sport qui a Genova per i più giovani, ma anche e soprattutto un grande insegnamento di inclusione sociale».

I nove equipaggi erano formati dai giovanissimi minori seguiti dai nove Centri Servizi Famiglie, in rappresentanza dei nove Municipi che sono stati coinvolti all’interno del progetto C-City legato alla tematica dell’economia circolare applicata ai territori. Un percorso fatto di ricerche e attività a carattere ambientale sui territori municipali, con due mesi di allenamenti sulle nove imbarcazioni messe a disposizione da quattro circoli velici già in rete con il Comune di Genova per il progetto di vela solidale “Le voci del Mare”.

La Regata 999, dopo l’uscita in mare è stata ammirata davanti a Boccadasse e in tutto lo specchio acqueo antistante corso Italia. Sono 80 i minori saliti a bordo in questa esperienza, con 9 educatori in barca e 18 skipper/velisti coinvolti. I circoli velici coinvolti sono stati Il Mandraccio, il Centro Velico Interforze, il Circolo Dipendenti Enel e il Circolo Ilva. Il percorso è stato proposto dall’associazione Non Solo Vela Aps con il sostegno di Yuki Onlus, Finlog, Preti 1851, Cressi e PSA Italy.