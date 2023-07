Ancora una giornata di eventi e di appuntamenti all’Ocean Live Park per salutare l’evento dell’arrivo della regata intercontinentale nel capoluogo ligure per la prima volta nella sua storia.

Dopo l’intensa giornata di ieri, con la partenza di nave Amerigo Vespucci e Palinuro e l’esibizione delle Frecce Tricolori, prosegue il ricco calendario di appuntamenti:

Ore 10.00 Corriamo per le donne, le bambine e i bambini (Area Sport Genova 2024)

Ore 10.30 Laboratorio “Risorse marine e pesca sostenibile” (Padiglione della Sostenibilità)

Ore 11.00 Premiazione Gara di Pittura (Palco Centrale – Tensostruttura)

Ore 11:30 Annullo del francobollo dedicato al Grand Finale (Padiglione Sostenibilità)

Ore 12.00 Finale del Campionato Mondiale del Pesto (Palco Centrale – Tensostruttura)

Presenti: Roberto Panizza e i vincitori di tutte le tappe mondiali Alicante, Cape Town, Itajai, Newport, Aarhus e L’Aia

Ore 13.00 Hockey Ocean Grand Finale 2023 (Area Sport Genova 2024)

I migliori seniores maschi e femmine dell’hockey su prato genovese si sfidano in un quadrangolare

Ore 14.00 Laboratorio Un Mare delle Relazioni a cura di CoopDafne (Padiglione sostenibilità)

Ore 14.30 Quadrangolare Ocean Live Park di calcio (Area Sport Genova 2024)

Presenti: squadra della Polizia Locale, Rappresentanti delle Istituzioni locali, Toghe Blucerchiate, Giustizia Rossoblu

Ore 16.30 Spettacolo teatrale “Un mare senza plastica – L’eco musical” (Palco Centrale – Tensostruttura)

In collaborazione con il Teatro dell’Ortica

Ore 18.00 Anteprima Maglia Genoa 2023-2024 (Palco Centrale – Tensostruttura)

Ospite: Alberto Gilardino e alcuni giocatori rossoblù

Ore 18.30 Le città sostenibili a cura di Helpcode (Padiglione sostenibilità)

Presente: Fabrizio Fasanella, giornalista ambientale redattore di Greenkiesta

Ore 19.00 Festa dei Volontari di Genova The Grand Finale (Palco Centrale – Tensostruttura)

Ospite: Antonio Gambino