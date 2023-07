Orco Feglino (Savona) – Un finale di week end da incubo, ieri sera, per gli automobilisti bloccati sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia nel tratto gestito da Autofiori per un grave incidente stradale che si è verificato intorno alle 22,30 tra i caselli di Finale Ligure e Spotorno.

Per cause da accertare due veicoli si sono scontrati causando diversi feriti fortunatamente non gravi ma le conseguenze per il traffico sono state terribili con lunghe code sino a 7 km proseguite oltre la mezzanotte.