Genova – E’ un inizio di settimana molto difficile per gli automobilisti e i trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della regione. La situazione più complicata si segnala lungo la A10, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, in direzione Ventimiglia: a causa dei lavori presenti, infatti, si registrano circa 4 km di code.

A causa dei soliti cantieri presenti in A7, invece, sono due i chilometri di coda tra i caselli di Genova Bolzaneto e di Busalla.

Infine, traffico intenso tra il casello di Genova Pegli e l’allacciamento A7/A10 in direzione del capoluogo.