Genova – Ancora un pedone travolto da una vettura mentre attraversa la strada e questa volta addirittura sotto uno degli impianti “intelligenti” per il controllo della velocità e del rispetto del semaforo rosso.

Questa volta è successo in corso Europa, all’incrocio con via Timavo. Una persona è stata investita da un taxi e sbalzata a terra con un forte impatto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e la persona ferita è stata trasportata all’ospedale San Martino per i controlli e le medicazioni.

Non si ferma il conteggio delle persone travolte da vetture durante l’attraversamento delle strade cittadine e neppure la presenza di sofisticate apparecchiature di controllo sostituisce adeguatamente la presenza degli agenti agli incroci e nei punti più “delicati” della viabilità.