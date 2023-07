Arpal ha diffuso i dati sui monitoraggi dell’acqua del mare in tutta la Liguria. I risultati sono in linea di massima positivi ma ci sono alcune “zone grigie” nelle quali è meglio non fare il bagno.

Giudizio negativo (mare inquinato) per le analisi effettuate sui campioni prelevati a Boccadasse (Genova) e Foce Rio Cardellino (Alassio, Savona) che risultano, dunque, non conformi.

Ricordiamo che entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, viene effettuato il campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata.

Al momento la situazione sui 382 punti di monitoraggio previsti per la stagione balneare 2023, 378 sono conformi mentre, oltre alle 2 non conformità accertate oggi, a Bordighera ci sono due divieti preventivi, nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto.