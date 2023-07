Il miglior “Street food della Liguria” secondo la celebre guida del Gambero Rosso che ha fatto nascere una pubblicazione dedicata in particolare a questo tipi di ristorazione veloce che sembra una novità ma risale almeno al tempo dei Romani. A Pompei c’erano infatti dei locali che si affacciavano sulle strade principali e che offrivano cibo e bevande “veloci” ai passanti.

In Liguria “vince” il premio per qualità e originalità Rooster di Genova ma sono numerose le “citazioni” tra tradizione e autentiche novità.

Eccole suddivise per provincia:

GENOVA

Antico Forno della Casana in vico Casana, 17r

Antica Sciamadda in via San Giorgio, 14

Il Baretto Gallese in via San Vincenzo, 41

Antica Friggitoria Carega in via di Sottoripa, 113r

Fish’n Street – Osteria di Strada in via Colombo, 26r

Il Focaccino in via Trebisonda, 23r

Gran Ristoro in via di Sottoripa, 27

Il Masetto in via di Canneto il Lungo, 111r

Mescite Erbe in vico dei Notari, 2

Panificio Mario in via San Vincenzo, 61r

Antico Forno Patrone in via di Ravecca, 72r

Priano SBK in via C. Camozzini, 76r a Voltri

Rooster in p.zza Matteotti, 41r

Friggitoria San Giorgio in p.zza Caricamento, 12R

Strakkino in via alla Porta degli Archi, 16r

A Camogli

Panificio Revello in via G. Garibaldi, 183

A Recco

La Baracchetta di Biagio in via Marinai d’Italia, 3

Panificio Moltedo 1874 in via XX Settembre, 2

IMPERIA

Lanteri Bakery in via dell’Ospedale, 57

A Sciamadda in via D. Costanzo, 20

SAVONA

Alalunga in via Calata P. Sbarbaro, 34

Fette Panissa in vico dei Crema

A Spotorno

Specialità Krapfen Di Cesare in via G. Garibaldi, 50

A Pietra Ligure –

Farinata da Virginia in via G. Mazzini, 70