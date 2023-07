Una vasta zona di alta pressione è in progressivo rinforzo sul Mediterraneo e difende l’Italia e la Liguria dal passaggio di perturbazioni e di correnti umide. Di conseguenza, superata l’ultima fase di instabilità, torneranno le giornate soleggiate con temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 7 luglio 2023

Fino al mattino qualche addensamento potrà interessare i versanti padani, cieli pressoché sereni lungo la fascia costiera.

Nel corso del pomeriggio formazione di nubi cumuliformi, con possibili rovesci associati, sui rilievi delle zone interne, altrove velature in transito in un contesto soleggiato.

In serata stratificazioni medio-alte maggiormente compatte interesseranno l’intero territorio regionale.

Venti: fino a metà mattinata deboli o moderati dai quadranti settentrionali, a seguire tenderanno a disporsi di direzione variabile. Infine nuovamente da nord in serata.

Mari: al mattino mosso sul bacino occidentale, dal pomeriggio poco mosso ovunque.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime in aumento.

Costa: min +20/24°C, max: +25/31°C

Interno: min: +11/19°C , max: +23/31°C nelle valli.