Genova – Ancora impianti semaforici in tilt senza un apparente motivo nel capoluogo ligure.

Questa volta è successo all’incrocio tra via Felice Cavallotti/via Caprera e via Orsini, nel quartiere di Albaro e poi nel quartiere di San Fruttuoso, con l’impianto semaforico spento all’incrocio tra via Giovanni XXIII e via Donghi.

La polizia locale ha diramato un messaggio di allerta per gli automobilisti ed ha inviato una pattuglia a garantire la sicurezza degli incroci.

I due guasti sono avvenuti questa mattina, poco dopo le 8,20 e si aggiungono ad una lunga serie di guasti misteriosi.