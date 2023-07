Finale Ligure (Savona) – Prosegue il rafforzamento dei dispositivi di controllo del territorio ed i correlati servizi delle Forze di Polizia disposti dal Questore di Savona, destinati a garantire un’estate sicura a Savona e nelle località della riviera.

Numerosi e sempre costanti sono i controlli effettuati dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa agli esercizi pubblici e commerciali tesi alla prevenzione degli illeciti in materia di somministrazione degli alcolici ai minori.

Proprio in tale ambito si inserisce l’emissione a firma del Questore della Provincia di Savona del provvedimento di sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un locale di Finale Ligure, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il locale, che aveva già ricevuto la sospensione della licenza per analoga violazione la scorsa estate, è stato posto sotto osservazione dagli Operatori della Polizia Locale che, nei giorni scorsi, hanno constatato la somministrazione e vendita di bevande alcoliche a un gruppo di minori sedicenni dei quali, da parte del titolare, non era stata accertata dell’età al momento della somministrazione dei cocktail alcolici.

È stato quindi notificato oggi il provvedimento emesso dal Questore di Savona e il locale è stato chiuso per 6 giorni.

Continuerà per tutta la stagione estiva l’impegno delle Forze dell’Ordine della provincia che, come in questo caso, proseguiranno ad intervenire in stretta sinergia in direzione del comune obiettivo della tutela non solo dei cittadini ma anche di tutti quegli esercenti – la maggior parte – che operano in adesione alle regole del settore.