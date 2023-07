La Spezia – Un numero verde ed una casella di posta elettronica da contattare in caso di difficoltà a prenotare gli esami medici e le prestazioni nei tempo previsti.

Il servizio, attivo dal 2021 secondo quanto dichiara Asl 5, serve per il “Recupero prestazioni” che opera dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e che permette di contattare l’Azienda per segnalare difficoltà nella prenotazione di prime visite specialistiche e/o di esami di diagnostica strumentale.

Nei casi in cui non sia stato possibile ottenere una data di prenotazione e/o il rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla ricetta, gli utenti possono contattare il numero verde 800185466 oppure inviare una mail all’indirizzo: recupero.prestazioni@asl5.liguria.it.

È garantita la presa in carico del problema segnalato ed il cittadino sarà ricontattato per comunicazioni in merito alla soluzione proposta e/o adottata.

Nel caso dell’invio di una email è utile inviarne una copia, inserendo anche il proprio indirizzo (in copia) per conservare prova legale di invio.

Ulteriore possibilità è data anche dal dialogo tra Medici di Medicina Generale (MMG) e specialisti ospedalieri che consente la prenotazione diretta per tutti quei pazienti per i quali il medico di famiglia ravvisi la necessità di una prestazione in tempi brevi.