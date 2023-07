Genova – “Anche oggi, ennesimo pitbull abbandonato. Se non siete in grado di badare a voi stessi, perché vi prendete un cane? Ma soprattutto, perché più disagio avete nel cervello e più siete attratti dal Pitbull?”.

E’ il doloroso sfogo dei volontari dell’Associazione Una che gestisce con coraggio il canile di Monte Contessa .

Uno sfogo che arriva nel pieno dell’emergenza abbandoni, con troppe cucciolate di irresponsabili e troppi pitbull che, quando si trasformano da cuccioletti divertenti in cagnoloni impegnativi, vengono abbandonati.

Con l’arrivo dell’estate aumenta il fenomeno dell’abbandono degli animali e cani e gatti vengono “scaricati” da proprietari senza scrupoli e senza coscienza sulle spalle di chi cerca di arginare il fenomeno del randagismo e di trovare una nuova casa ad animali traumatizzati.

Dal canile del monte Contessa, però arriva anche un appello che è anche una “strigliata” per il gran numero di persone che acquista cani di razza pitbull senza rendersi conto delle loro necessità e dei problemi cui vanno incontro una volta che il cuccioletto portato a casa diventa un grosso animale e magari, complice l’incapacità a gestire il cane, con un carattere non proprio facile.

Non è un mistero, infatti, che siano proprio i cani di razza Pitbull i più “abbandonati” e che, trattandosi di adulti, siano anche più difficilmente adottati.

Una vera e propria emergenza che si unisce ai sempre più numerosi casi di cronaca che riguardano persone morsicate o aggredite e che ha già fatto scattare numerosi appelli all’obbligo di patentini rilasciati solo a chi ha frequentato idonei corsi di addestramento e gestione dei cani.

Questo l’appello lanciato dal canile di Monte Contessa che può essere aiutato con semplici gesti di altruismo.

LA TUA IGNORANZA È LA SUA CONDANNA….Anno 2023…nel CIVILE Nord….

La gente forse ancora non sa che una cagna non sterilizzata ,se ne ha la possibilità SI ACCOPPIA..

Dopo l’accoppiamento rimarrà incinta e dopo 60/70 giorni darà alla luce i suoi piccoli…che se siete persone per bene, denuncerete la cucciolata alla Asl,metterete il microchip,li sverminerete, farete almeno un vaccino e poi, non prima dei 60 GG di vita, li cederete (magari chiedendo aiuto alle volontarie della zona) a famiglie per bene.

Se invece siete degli emeriti IGNORANTI , con un criceto morto al posto del cervello, noncuranti delle leggi e delle conseguenze PENALI del vostro gesto, li abbandonerete a pochi giorni di vita ,con ancora gli occhi chiusi ,vicino ad un bidone della spazzatura..

La stessa spazzatura che probabilmente avete nel cervello.

La situazione qui a Genova, come in tanti altri canili del Nord e’ allo STREMO…

Continue rinunce di proprietà (ABBANDONI FATTI CON ITER BUROCRATICO),cani vaganti senza chip, cani vaganti con chip di altre regioni(le vostre belle adozioni fuori regione❤️)cucciolate casalinghe di Pitbull senza controllo, cani ceduti alla peggior gente a soli 30 GG di vita(con tutti i problemi che ne conseguono) …

Insomma…

UNO SCHIFO TOTALE.

Noi possiamo rimboccarci le maniche, contare sull’aiuto delle persone che ci conoscono e conoscono il nostro operato. Ma non si può andare avanti così.

Le forze diminuiscono, le risorse idem e i cani che entrano in canile aumentano, giorno dopo giorno.

Bisogna trovare una soluzione, bisogna fermare questa piaga dilagante degli abbandoni, dell’accollare agli altri il frutto delle proprie stronzate(e scusate il linguaggio colorito….ma rende l’idea), perché il canile non è un bacino a capienza illimitata. Perché il canile non può essere la soluzione allo schifo che fate.

Perché non ne possiamo più di tutto questo dolore,di questa pochezza di sentimenti.

Non ne possiamo più della vostra SUPERFICIALITA’.

Anche oggi ,ennesimo pit bull abbandonato.

Se non siete in grado di badare a voi stessi….perché vi prendete un cane???

Ma soprattutto, perché più disagio avete nel cervello e più siete attratti dal Pitbull???

Perché sicuramente deve esserci una connessione tra il cane FIGO e la vostra misera vita.

Una connessione che non riusciamo a capire ,se nn nel patetico tentativo di dare una parvenza di ‘POTERE’ con il cane figo al guinzaglio.

Il problema è che quello con il collare, figo lo è veramente è il coglione all’estremità del guinzaglio che vale tanto quanto i soldi del Monopoli .

Ovviamente non ce ne vogliano i bravi e responsabili proprietari di Pitbull,cperché per fortuna esistono anche loro.

Però ,chiunque si faccia un giro in canile, ci fa la stessa identica domanda.

COME MAI TUTTI QUESTI PITBULL?

E se la risposta che vorremmo dare è : perché Genova e’ piena di coglioni….dobbiamo invece abbozzare un sorriso ,alzare le spalle e dire: perché sono cani impegnativi (ed è vero), che vengono presi per moda e con superficialità e che poi ,la maggior parte delle persone, NON E’ IN GRADO DI GESTIRLI.

Come avrete capito,non ne possiamo più. Tutto quello che vi chiediamo e’ racchiuso in poche parole: UN CANE RICHIEDE IMPEGNO,AMORE,EDUCAZIONE E SACRIFICIO

Se non potete garantire anche solo una di queste cose, lasciate perdere. Nessuno vi obbliga a prendere un cane e se volete fare i fighi, fate come negli anni 90 e dedicatevi agli impianti stereo sulle auto❤️