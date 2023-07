Genova – Auto a passo d’uomo, sull’autostrada A7 Genova Milano tra il casello di Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord.

A causa di lavori la carreggiata è ridotta ad un’unica corsia e la strozzatura causa rallentamenti e code.

Automobilisti inferociti sotto il sole e proteste: i restringimenti su quel tratto sono in corso da almeno due anni.

Coda e rallentamenti anche sulla A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Ovest e l’allacciamento con la A26 Voltri – Gravellona Toce e tra Genova Prà e Arenzano in direzione ponente.

Lunghe code, oltre i 6 km anche sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, questa mattina, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 8. Nell’impatto tra un’auto ed una moto sono rimaste ferite 4 persone.