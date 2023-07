La Spezia – E’ precipitato per oltre 50 metri mentre percorreva il sentiero che dalla Foce di Bimbi porta alla cintura del Procinto, nelle Alpi apuane il 60enne di La Spezia morto ieri in un terribile incidente di montagna.

Insieme a lui c’era un compagno di escursione che non ha potuto fare nulla per salvare l’amico caduto in circostanze ancora da chiarire.La caduta dal sentiero, per circa 50 metri, è avvenuta sulla parte finale del tragitto e si è rivelata fatale per un trauma cranico e altre lesioni subite. Un tecnico del Soccorso Alpino si è calato dall’elicottero Pegaso ma ha potuto solo riscontrare il decesso dell’uomo.

Il corpo senza vita dell’escursionista è stato traportato all’obitorio dell’ospedale Versilia dove probabilmente sarà sottoposto ad autopsia per stabilire le cause del decesso e raccogliere elementi utili alle indagini.