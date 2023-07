Genova – E’ stata riaperta anche l’ultima corsia rimasta chiusa sull’autostrada A12 Genova – Livorno a causa dell’incendio divampato all’interno della galleria di monte Giugo, tra Recco e Genova Nervi.

Tecnici e operai di Autostrade per l’Italia hanno lavorato senza sosta per poter garantire la riapertura nei tempi strettissimi concessi da esigenze diverse come le indagini della Procura di Genova e la richiesta dei Comuni del litorale di non chiudere l’autostrada alla mezzanotte come inizialmente preventivato.

La chiusura è slittata alle 2 di notte e così i tempi per realizzare il ripristino della galleria si sono ulteriormente ridotti.

Una lotta contro il tempo che sembra vinta ed ora l’autostrada A12 Genova Livorno ha nuovamente due corsie per senso di marcia nel tratto tra Genova Nervi e Recco.

Il timore era che la riduzione della carreggiata potesse avere effetti impattanti sul rientro, specie questa sera, con lo spostamento di migliaia di automobili di ritorno dalle gite fuoriporta e per il rientro dal week end.