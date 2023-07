Villa di Tirano – Si sono probabilmente dati appuntamento i due gruppi di teppisti mascherati da tifosi che ieri sera si sono affrontati senza esclusione di colpi sulla strada statale dello Stelvio creando il panico tra i passanti e i clienti dei molti locali che si trovavano nei pressi del luogo scelto per lo squallido incontro.

Una cinquantina di teppisti sedicenti tifosi di Sampdoria e del Como si sono scontrati a calci e pugni prima dell’arrivo delle forze dell’ordine allertate proprio dai ristoratori della zona.

Diverse persone sono state medicate sul posto qualcuno è finito in ospedale ma sarà l’indagine aperta dalla Magistratura ad accertare se l’incontro sia stato casuale o se, invece, i due gruppetti di invasati abbiano in qualche modo concordato luogo e orario dell’incontro ben sapendo come sarebbe andato a finire.

Un altro episodio che fa vergognare il mondo sportivo fatto per la maggior parte di persone che si divertono a seguire i loro beniamini e che si dissociano da episodi di violenza che hanno più a che fare con il disagio di chi li compie che con lo sport.