Mezzanego (Genova) – Migliora, all’ospedale San Martino, la donna trasferita in elicottero ieri sera, a seguito di un incidente avvenuto a Mezzanego. Già dimesso dall’ospedale di Lavagna il figlio con cui viaggiava su uno scooter.

I due sono caduti dal mezzo a due ruote ieri sera, poco prima delle 20 e la donna di 35 anni è stata trasferita in elicottero al pronto soccorso del San Martino.

Il bambino è stato invece trasferito all’ospedale di Lavagna per una ferita al ginocchio fortunatamente non grave.

In corso la ricostruzione dell’incidente.