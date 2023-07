Sestri Levante (Genova) – Il grande pentolone del Bagnun è tornato e la nuova struttura pronta ad accoglierla a Riva Trigoso, frazione del comune della riviera ligure, è stata potenziata.

Risorge lentamente dalle sue ceneri, dopo l’incendio che l’ha distrutta, la struttura che ospitava la celebre Sagra del Bagnun.

Oggi è tornato il pentolone e la struttura che lo conteneva è stata potenziata con ben 5 fuochi nuovi, offerti dalla ditta Emme G service di Casarza Ligure.

I volontari dell’organizzazione lavorano alacremente per non perdere l’edizione 2023 prevista da venerdì 21 a domenica 23 luglio, con la distribuzione del Bagnun sabato 22 luglio dalle ore 19.30

Il Bagnun di acciughe è uno dei sapori più tradizionali di Sestri Levante caratteristico della frazione di Riva Trigoso.

L’acciuga, pesce povero per eccellenza, incontra il pomodoro e la galletta del marinaio, in una ricetta che regala tutto il gusto del Mediterraneo.

Il Bagnun, dal 1960, offre ai cittadini e agli ospiti generose porzioni della celebre zuppa di pesce.

Programma:

Venerdì 21 luglio ore 21.30 Concerto Filarmonica ‘’Città di Sestri Levante’’

Sabato 22 luglio dalle ore 19.30 alle ore 23.30 distribuzione gratuita Bagnun, ore 21.45 Spettacolo musicale con ORNELLA Group, ore 23.30 spettacolo pirotecnico Ditta F.lli Levarone

Domenica 23 luglio ore 21.30 spettacolo musicale con Samantha e Alex Tosi Band

(Foto di Franco Po)