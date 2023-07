Genova – Indagini in corso e analisi delle riprese delle tante videocamere della zona per la denuncia di una ragazzina che ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo nel parcheggio del Porto Antico e di essere stata sottoposta a violenza sessuale.

La giovanissima è poi riuscita a chiedere aiuto ed è stata trasportata all’ospedale Galliera dove la violenza è stata segnalata ai medici che hanno allertato le forze dell’ordine.

Procede con la massima cautela l’ascolto della giovane vittima ma soprattutto vengono visionate con attenzione tutte le registrazioni delle moltissime telecamere di sicurezza della zona e ci si domanda come sia potuto avvenire un episodio simile in una delle zone più frequentate da turisti, in un pomeriggio domenicale, senza che nessuno abbia visto nulla.

Nel caso le telecamere abbiano ripreso la scena, oltre a fornire elementi utili alla cattura del maniaco, ci si chiederà anche a cosa servano tante telecamere se poi ciò che avviene davanti agli obiettivi non fa scattare alcuna emergenza.