La presenza dell’anticiclone sub-tropicale sul Mediterraneo non blocca l’infiltrazione di debli correnti umide che portano nuvole e qualche probabile sgocciolio nella zona del savonese e del genovese, specie nelle ore pomeridiane. Troppo poco, però, per incidere sull’ondata di caldo afoso che interesserà anche oggi la Liguria con alto rischio di colpi di calore.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 luglio 2023

Cielo e Fenomeni: al mattino il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso per la presenza di velature e di un po’ di maccaja specie su alcuni tratti costieri nel centro della regione. Nelle ore pomeridiane persisterà un po’ di nuvolosità bassa tra Savonese e Genovesato e verso sera avremo anche il passaggio di nubi medio-alte che potranno dare origine a brevi sgocciolate in particolare sulle aree centrali fino al Tigullio.

Venti: venti a regime di brezze, locali rinforzi da Sud sul versante padano appenninico

Mare poco mosso

Temperature in lieve aumento. Clima afoso.

Costa: min +23/26°C, max: +30/33°C

Interno: min: +15/22°C , max: +30/36°C nelle valli.