Genova – Grave incidente, nella notte, in via Avio nel quartiere di Sampierdarena. Per cause ancora da accertare un autobus ha travolto un pedone che attraversava la strada.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che ha trasferito la persona all’ospedale Villa Scassi in codice rosso, il più grave.

L’incidente è avvenuto alle 2 della scorsa notte e le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi del caso e ascolteranno alcuni testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta comunque dell’ennesimo incidente nel quale un pedone viene investito da un mezzo mentre sta attraversando la strada.