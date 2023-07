Deboli correnti fresche in arrivo da ovest interessano il nord Italia e sulla Liguria determinano condizioni di variabilità, ma con basso rischio di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 22 luglio 2023

In mattinata nubi basse sul settore centro-orientale della regione con rischio di qualche occasionale rovescio specie in prossimità dei rilievi; tempo più stabile altrove.

Nel pomeriggio rischio di un temporale tra Alpi Liguri e valle Bormida occidentale, con sconfinamento attenuato lungo la costa sottostante; variabilità con ampie schiarite altrove. Generale attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio.

Mare mosso o localmente molto mosso.

Temperature in lieve calo le minime, stazionarie le massime

Costa: min +21/24°C, max: +27/30°C

Interno: min: +13/18°C , max: +24/31°C nelle valli.