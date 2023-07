Correnti umide provenienti da ovest continuano a interessare il Nord Italia e la Liguria ma la settimana si conclude con tempo maggiormente stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 23 luglio 2023

Al mattino nuvolosità sparsa sul centro-levante, a tratti potrà risultare compatta, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Cieli in prevalenza sereni a ponente.

Nel corso del pomeriggio potranno persistere degli annuvolamenti tra Savona e Genova, cieli pressoché sereni altrove. Infine, in serata ulteriore incremento della nuvolosità tra Savonese e Genovesato.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi sui versanti padani nel pomeriggio.

Mare tra la notte ed il primo mattino mosso, localmente molto mosso al largo del levante. A seguire moto ondoso in calo fino a poco mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min +21/25°C, max: +27/31°C

Interno: min: +12/21°C , max: +24/31°C nelle valli.