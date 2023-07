Scatterà alle 9 di mattina anche in Liguria lo sciopero del personale che lavora sulla rete ferroviaria italiane e sono previsti forti disagi e cancellazioni di interi convogli sino alle 17 quando dovrebbe terminare.

A comunicare lo stato di agitazione le segreterie regionali liguri delle sigle sindacali FILT-FIT-UILT-FAST-UGL-ORSA

I lavoratori, salvo modifiche dell’ultim’ora, incroceranno le braccia dalle 9 alle 17 per chiedere maggiore attenzione del Governo per le difficoltà incontrate dal personale e per i contratti che dovrebbero essere rivisti alla luce dei pesanti effetti del costo della vita.