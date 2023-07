Rocchetta Vara (La Spezia) – Un incendio sta interessando la zona boschiva nel Comune di Rocchetta Vara in provincia della Spezia dove sta operando l’elicottero dell’antincendio boschivo di Regione Liguria insieme ad un canadair

Le fiamme interessano al momento un’area non abitata. Lo stesso elicottero interverrà anche per un altro incendio divampato nel comune di Zignano.

Proprio sabato 22 luglio, in tutta la Liguria, è scattata l’emergenza incendi con divieti e raccomandazioni