Genova – Non sono riusciti a trattenere i “bollenti spiriti” e si sono lanciati in un focoso amplesso, davanti ai passanti che si aggiravano per il Porto Antico alla ricerca di un pò di refrigerio e per trascorrere la serata. Una coppia improbabile è stata denunciata per atti osceni dopo essere stati scoperti da un vigilante a consumare un movimentato rapporto sessuale nella zona di Calata Falcone e Borsellino, non lontano dall’Acquario di Genova e nel cuore della zona più turistica e affollata della città.

Incuranti di bambini e famiglie di passaggio, i due, complice qualche bicchiere di troppo, hanno deciso di dar libero sfogo alla passione e dopo qualche effusione sono passati “alle vie di fatto” passando da una posizione all’altra tra lo sguardo esterrefatto dei passanti.

Una scena che non poteva passare inosservata, anche per l’orario, e che infatti ha suscitato molte risatine imbarazzate ma anche qualche invito “ad andare in albergo”.

La passione, però, è stata travolgente e i due si sono ricomposti solo all’arrivo delle forze dell’ordine che li hanno identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.