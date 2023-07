Ortovero (Savona) – Un colpo di sonno, un malore ma anche un incontro inaspettato con un grosso animale. Sono le ipotesi su cui lavorano le forze dell’ordine che indagano per la morte di Chiara Messuti la ragazza di 20 anni che ha perso la vita, questa mattina, in un terribile incidente sulla provincale 453 che conduce ad Ortovero, nel savonese.

La ragazza viaggiava con un’amica sul suo scooter quanto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra insieme alla passeggera.

Un automobilista di passaggio le ha trovate a terra, prive di sensi, ed ha subito chiamato il 118 che è intervenuto prontamente ma per la giovane non c’era più nulla da fare.

L’altra ragazza è stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Pietra Ligure.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino e le due giovani stavano tornando a casa dopo aver festeggiato ad Albenga.

Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente si trova in rettilineo ed è quindi difficile che si sia trattato di un errore di manovra. Potrebbe però essere coinvolta qualche vettura ed è per questo che le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere della zona alla ricerca di immagini utili alle indagini.