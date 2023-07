Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, nel principio di incendio divampato su un locomotore in deposito a Terralba.

Dal mezzo ha iniziato ad uscire fumo nero ed è scattato l’allarme.

In breve, sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza che fortunatamente non ha dovuto caricare pazienti.

Le fiamme sono state domate velocemente e i vigili del fuoco hanno avviato le prime indagini per accertare le cause dell’incendio.