Genova – Ha subito un delicatissimo intervento chirurgico per estrarre una lama di coltello il marittimo ferito ieri sera in una rissa scoppiata in via Dagnino, nel quartiere di Pegli.

L’uomo si trova ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Martino e rischia una paralisi perchè la lama è penetrata nella schiena molto vicino alla colonna vertebrale che, se lesionata, può portare a gravissime conseguenze.

Intanto i carabinieri hanno fermato una persona, un giovane di 20 anni che potrebbe essere il feritore.

Sei le persone coinvolte nella rissa scoppiata per futili motivi tra alcuni cittadini albanesi e tre marittimi di origine sudafricana. Nella lite è spuntato il coltello che ha ferito in modo grave il marittimo.

Divampano intanto le polemiche per l’ennesimo fatto di sangue avvenuto in città e preoccupa il costante aumento degli episodi di violenza nel ponente cittadino.

I cittadini chiedono che vengano rafforzati i presidi sul territorio delle forze dell’ordine e più controlli nelle ore serali anche nei quartieri lontani dal centro e dalle zone considerate facenti parte della cosiddetta mala-movida.

Proprio i maggiori controlli nelle zone dove si concentrano i giovani sta spingendo verso le periferie meno presidiate quella malavita che prospera in assenza di presidi delle forze dell’ordine.