Genova – Non accennano a placarsi le polemiche per la decisione della Regione Liguria, con una maggioranza trasversale ben oltre quella “politica” di approvare la caccia con arco e frecce nei boschi e nei prati del proprio territorio.

Se la raccolta di firme contro la decisione ha già raccolto decine di migliaia di firme, le associazioni ambientaliste hanno organizzato per domenica 6 agosto una manifestazione di protesta sotto il palazzo della Regione Liguria.

Appuntamento alle 17 in piazza De Ferrari per un presidio pacifico ma molto rumoroso sotto le finestre degli uffici regionali.

Le associazioni ambientaliste ricordano che l’emendamento approvato non contiene solo l’ apertura all’utilizzo di arco e frecce, ma anche l’aumento delle specie cacciabili (quali il muflone e il cervo) e l’estensione dei periodi di caccia di selezione.