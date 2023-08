Vaccinazioni pediatriche in aumento, in Liguria, dopo la pandemia che aveva visto calare il numero dei bambini con la copertura vaccinale completa.

Dal 2021, superata la fase più critica dela pandemia, le vaccinazioni hanno ricominciato ad aumentare come segnala la nota diffusa da Alisa.

“Le coperture delle vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica, anche in Liguria, scrive Alisa – hanno risentito della pandemia da Covid 19. La fondazione GIMBE ha riportato anche per la nostra Regione una deflessione in analogia a quanto avvenuto nelle altre Regioni. Il miglioramento del quadro pandemico è corrisposto con l’incremento delle coperture vaccinali, iniziato già nel 2021 e che risulta tutt’ora in corso.

La fondazione GIMBE ha evidenziato la continuità dei servizi vaccinali anche in un contesto emergenziale quale quello correlato alla pandemia da COVID-19.

L’impegno per raggiungere ottimali coperture vaccinali rimane tra gli obiettivi prioritari.