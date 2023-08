Genova – Il mare in burrasca ha creato non pochi problemi, nella giornata di ieri, per bagnanti e personale impegnato nei soccorsi e nella sorveglianza delle spiagge.

Un giovane turista francese di 19 anni è morto a Lavagna, travolto dalle onde mentre faceva il bagno nella spiaggia di fronte alla stazione mentre un turista di 25 anni ha rischiato l’annegamento in mattinata a Camogli.

Nel pomeriggio l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha soccorso un turista spagnolo che si era tuffato in mare a Capolungo, a Nervi, senza poi riuscire a rientrare a riva a causa della risacca.