Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna di 53 anni trovata morta nel letto, al risveglio, da un imprenditore genovese nella loro casa nel quartiere della Foce.

Una verifica decisa dal magistrato poiché nel passato della coppia ci sono state numerose denunce e contro denunce per liti piuttosto violente.

La morte della donna è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato e solo al mattino l’uomo si è accorto che la moglie era deceduta ed ha subito chiamato le forze dell’ordine.

In casa nessun segno di aggressione e sul corpo della donna non sarebbe stato trovato alcun livido o segno di violenza ma visti i trascorsi tra i due il magistrato che segue il caso ha deciso di sottoporre comunque il corpo alle verifiche medico legali che potrebbero evidenziare una morte non naturale o anche solo semplicemente le vere cause del decesso comunque improvviso e inatteso.