Genova – Colla per topi sulle panchine del Porto Antico per “allontanare” i suonatori di percussioni che disturbano sino a tarda notte. Colpo di scena nell’ormai storica contesa tra residenti della zona di Caricamento e i musicisti – quasi tutti stranieri – che si esibiscono suonando le percussioni ed in particolare alcuni strumenti africani come il bongo.

Nella notte ignoti hanno cosparso le sedute delle panchine circolari, poste alla base delle palme vicino all’Acquario di Genova, con colla per topi destinata, appunto, alla derattizzazione.

Gli ignoti hanno segnalato la presenza della colla con cartelli e scritte in diverse lingue per evitare che i turisti affaticati decidessero di sedersi finendo a loro volta nella “trappola”.

Un gesto che ben illustra il livello di “tensione” presente nel centro storico e nella parte “turistica” della città antica.

Da una parte cittadini che desiderano riposare la sera e dall’altra una fetta della popolazione che esce per divertirsi e persone che, per divertimento o per raccogliere qualche soldo, si esibiscono con strumenti musicali che certamente non sono silenziosi.

Le proteste sono sempre state pacifiche e senza eccessi ma il livello della “contesa” potrebbe alzarsi se i musicisti non gradissero il modo con il quale è stato loro impedito di esibirsi.

Nelle prossime ore potrebbero decidere di presentare denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine potrebbero essere in grado di indiviaduare, grazie alle telecamere, gli autori della “protesta”.