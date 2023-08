Genova – Un tavolino con le sedie per far sostare i passanti e scacciare lo spaccio. E’ la trovata geniale e poco costosa di un gruppo di residenti del centro storico, stufi di assistere allo spaccio e al consumo di crack in vico di Untoria.

I Cittadini hanno posizionato un tavolino e due sedie in un punto nevralgico ed hanno osservato cosa accadeva.

Il tavolino è stato utilizzato da turisti, da passanti e ovviamente dai residenti della zona che lo hanno gradito moltissimo dimostrando l’efficacia dell’iniziativa.

Ma il risultato più grande è stato la totale scomparsa di spacciatori e consumatori di crack.

“Oggi pomeriggio – scrive Christian Spadarotto, anima di alcuni comitati del centro storico contro il degrado – abbiamo messo un tavolino e due sedie nel vicolo dove di solito troppe persone si devastano fumando crack. Le sedie non sono mai rimaste vuote: un susseguirsi di persone che si sono fermate per parlare tra gli sguardi stupiti dei passanti increduli”.

Gli organizzatori dell’iniziativa hanno anche dimostrato che “basta pochissimo per superare le paure e recuperare luoghi meravigliosi in cui abbiamo la fortuna di vivere”.