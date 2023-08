Le correnti fresche di provenienza nord occidentale continuano ad interessare il Nord Italia e in Liguria prosegue la fase caratterizzata da tempo stabile con clima fresco di notte e gradevole di giorno.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 8 agosto 2023

Tempo stabile e soleggiato sull’intera regione, con qualche velatura sul ponente in mattinata mentre nel pomeriggio non si esclude qualche annuvolamento innocuo sui rilievi.

Venti deboli, con locali rinforzi da nord tra nottata e prima mattinata. Dalla tarda mattinata si imposterà la brezza di mare.

Mari: generalmente poco mosso. Ancora localmente mosso al largo nelle prime ore della mattinata.

Temperature: stazionarie nelle minime, in lieve calo le massime costiere.

Costa: min 16/22°C, max: 25/28°C.

Interno: min: 5/16°C , max: 20/28°C.